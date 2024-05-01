Saraçhane'de eylemciler polis eşliğinde çekiliyor

1 Mayıs İşçi Bayramı için Saraçhane'de toplanan grup polis eşliğinde geri çekiliyor. Görüntülerde polisin eylemcilerin üzerine yürüdüğü eylemcilerin de geriye doğru gittiği görülüyor.

ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan Bozdoğan Kemeri'nde polis ekipleriyle sendika ve meslek örgütleri arasında gerginlik yaşanmıştı. Ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale etmişti. Ekipler ayrıca gazlı müdahalede de bulunmuştu.

Taksim’e yürümek isteyen göstericiler, polis ekipleri tarafından polis aracına bindirilip gözaltına alındı. En az 150 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.