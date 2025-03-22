Saraçhane'de İmamoğlu için toplananlara polis müdahalesi

Şafak operasyonuyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 90 kişi bugün saat 19:30’da Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.
SARAÇHANE’DE VATANDAŞLARA ÇAĞLAYAN ADLİYESİ’NDE AVUKATLARA MÜDAHALE
Türkiye’nin dört bir yanından İmamoğlu’nun tutuklanmasına eylemler 4. günde de sürerken, Çağlayan’da polis ekipleri, toplanan gruba TOMA’larla müdahale etti. Yoğun biber gazı etkisi altında kalan vatandaşlar arasından rahatsızlananlar oldu.
Öte yandan, Çağlayan Adliyesi’nde polis ekipleri, İmamoğlu için toplanan avukatlara müdahale etti.