Saraçhane'de İmamoğlu için toplananlara polis müdahalesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen gruba polis ekipleri TOMA'larla müdahale etti.

Şafak operasyonuyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 90 kişi bugün saat 19:30’da Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.

SARAÇHANE’DE VATANDAŞLARA ÇAĞLAYAN ADLİYESİ’NDE AVUKATLARA MÜDAHALE

Türkiye’nin dört bir yanından İmamoğlu’nun tutuklanmasına eylemler 4. günde de sürerken, Çağlayan’da polis ekipleri, toplanan gruba TOMA’larla müdahale etti. Yoğun biber gazı etkisi altında kalan vatandaşlar arasından rahatsızlananlar oldu.

Öte yandan, Çağlayan Adliyesi’nde polis ekipleri, İmamoğlu için toplanan avukatlara müdahale etti.

foto2.jpg

foto97.jpg

foto96.jpg

Son Haberler
Ümit Milli oyuncu kadrodan çıkarıldı
Ümit Milli oyuncu kadrodan çıkarıldı
81 İlinde Tüm ATM'lerde Geçerli Olacak: Bankalar Harekete Geçti
81 İlinde Tüm ATM'lerde Geçerli Olacak: Bankalar Harekete Geçti
İsmail Yüksek "Kariyerimde belki de ilk defa üst üste iki kez yaşadım"
İsmail Yüksek "Kariyerimde belki de ilk defa üst üste iki kez yaşadım"
Amatör maçta ortalık karıştı
Amatör maçta ortalık karıştı
Gurbetçiler, İmamoğlu'na destek sandığı kurdu
Gurbetçiler, İmamoğlu'na destek sandığı kurdu