Saraçhane'den seslendi: Herkes eve gidene kadar buradayım

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de konuştu. Yüz binlerce kişi 7. gününde de Saraçhane'de buluştu.

Özgür Özel Saraçhane'de yapılan son mitingteki konuşmasında 'Bir avuç çıkar çevresine karşı hep birlikte buradayız" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL ERDOĞAN'A SESLENDİ

Özgür Özel kürsüden "Sandıkta 15 milyon kapı gibi Ekrem Başkanının arkasına geçti " derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi, "Erdoğan İmamoğlu'na kurulan kumpas davasını yayınla" diye haykırdı.

"KORKUYU EVDE UNUTTUK"

Özgür Özel konuşmasında İstanbul Valisi'ne seslendi; herkes evine gidene kadar buradayım" diye konuştu. Özgür Özel, "Korkuyu evde unuttuk Sayın Vali" derken sözlerine "Eğer bir gencime gaz, cop, plastik mermi attırırsan senin alnını karışlarım. Bu meydan dağılana kadar bu arabanın üstündeyim" dedi.

Özgür Özel Saraçhane'de yapmış olduğu konuşmada son olarak gözaltına alınan gazetecilerin yeniden Vatan Emniyet'e getirildiklerini cezaevlerinde yer kalmadığını çevre illere sevk edilecekleri bilgisini de verdi.

"DEMİRÖREN AVM'NİN İSMİ DEĞİŞTİ"

Özgür Özel boykot ile ilgili açıklamalarda yaptı. 'TRT'ye yazıklar olsun' diyen CHP lideri 'Demirören AVM'nin önünden geçmeyin' diye yaptığı çağrı ile ilgili olarak 'Demirören AVM'nin isminin değiştirildiğini söyledi.

Özgür Özel konuşmasında "yarın akşam Kadir Gecesi iftar yapılacak, teravihler kılınacak, eylem yapmayı mücadeleyi bırakmayacağız," dedi.

Tarihin en büyük açık hava halk oylamasını gerçekleştireceklerini söyleyen Özgür Özel arife günü yapılacak miting için Saraçhane'de oylama yaptı. Meydanı dolduran yüz binlere soran Özgür Özel, cumartesi günü yapılacak mitingin yerini Maltepe olarak açıkladı.