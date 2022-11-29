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Saraçoğlu ailesinden 'Atatürk Stadı' açıklaması

Fenerbahçe'de son günlerde gündemde olan stadyum isminin 'Atatürk' olmasına yönelik çalışmalarla ilgili Saracoğlu ailesinden ilk açıklama geldi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:28
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Saraçoğlu ailesi 'Atatürk Stadı' olarak değişmesi gündemde olan Şükrü Saraçoğlu stadı hakkında açıklama yaptı

Saraçoğlu ailesinden 'Atatürk Stadı' açıklaması
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1907 Derneği'nin önerisi ve Başkan Ali Koç'un da çalışmalara başlayacaklarını açıklamasıyla başlayan süreçte, sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaşanmıştı. Koç, Saracoğlu ailesine de bu konuda danışacaklarını belirtmişti.

Türkiye Cumhuriyet 5. Başbakanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 16 yıl başkanlık yapan Şükrü Saracoğlu'nun oğlu Yılmaz Saracoğlu, Milliyet'e şu açıklamayı yaptı:
"Biz bundan onur duyarız aile olarak. Stadyuma Atatürk isminin gelmesi bizi mutlu eder. Atatürk'ü hepimiz çok seviyoruz. Atatürk bizim ulu önderimiz. Babam Şükrü Saracoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ü çok severdi. Atatürk de babamı severdi, birlikte çalıştılar. Unutamadığımız birçok hatıramız var. Babam Şükrü Saracoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde 3 önemli vazifede bulunmuştu. Maarif Vekilliği, Adliye Vekilliği ve Maliye Vekilliği görevlerini Atatürk zamanında yaptı. Daha sonra da 1938'ten sonra da Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulundu" dedi.

Yılmaz Saracoğlu, Fenerbahçe'yi her zaman yakından takip ettiğini ve Milliyet Gazetesi'nde önceki gün yayınlanan Atatürk ve Fenerbahçe hatıraları sayfasını da ilgiyle okuduğunu sözlerine ekledi. 

''FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVERDİ''
Yılmaz Saracoğlu, babası Şükrü Saracoğlu'nun Fenerbahçe'yi çok sevdiğini ve başkanlık görevinde hep yakın ilgi gösterdiğini belirtti.
Unutamadığı bir anısını da paylaşan Saracoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Babam, Fenerbahçe'de başkan ve aynı zamanda Başbakan iken bir karşılaşmayı yerinde takip ediyordu. Gittiği bir maçta da Fenerbahçe'nin o dönemki sağ hafı Esat Kaner sakatlanıyor. Tabii o zamanlar böyle ambulans ya da sağlık görevlileri yok. Babam hemen bir araç hazırlatıp, Esat Kaner'in hastaneye götürülmesini sağlıyor. Babam maçlardan yarım saat sonra hep eve gelirdi. Ancak o gün 2 saat oldu, gelmedi ve merak ettik. Meğerse maçtan sonra hemen Numune Hastanesi'ne Esat Kaner'in yanına gitmiş, durumuyla ilgilenmiş. Babam Fenerbahçe'yi çok severdi."

''AZİZ YILDIRIM UNUTMADI''
1998 yılında Aziz Yıldırım tarafından Fenerbahçe Stadı'nın isminin Şükrü Saracoğlu Stadı olmasını da anlatan Yılmaz Saracoğlu, "Aziz Yıldırım, henüz başkan olmamışken bir toplantıda öneride bulunmuştu. Aziz Yıldırım, Osman Yalçın ve Köksal Özbek, stadyum isminin Şükrü Saracoğlu olmasını istemişlerdi. O günlerde bu kabul edilmedi. Fakat Aziz Bey, 1998 yılında başkan seçilince ilk işlerinden biri stada babamın ismini vermek oldu. Bu hareketi bizi mutlu etmişti, unutmamıştı çünkü" dedi. 

TARİHTE BÜYÜK YERİ VAR
Fenerbahçe tarihinde Şükrü Saracoğlu'nun büyük bir önemi bulunuyor. 1934-1950 yılları arasında tam 16 sene Fenerbahçe'ye başkanlık yapan Saracoğlu, Kenan Onan’ın da destekleriyle 27 Mayıs 1932 tarihinde, 9 bin TL bedeli 10 ayda ödemek kaydıyla stadı Fenerbahçe Kulübü'ne kazandırmıştır. Böylece Fenerbahçe, Türkiye’de stat mülkiyetine sahip ilk kulüp olma özelliğini Şükrü Saracoğlu sayesinde elde etmiştir.

Yine aynı şekilde 23 Şubat 1934 günü oynanan ve olaylı geçen Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra Fenerbahçe'ye sahip çıkması da Saracoğlu'nu kulüpte büyük bir simge haline getirmiştir. Şükrü Saracoğlu'nun başkanlığında sarı-lacivertliler futbolda 21 kupa kazanmıştır.

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Özer Pamir...
29.11.2022 11:42
Bir de yönetmelik engelinden bahsediliyor.  
 
YAŞAMAK YAŞATMAK YAŞATARAK ANMAK ANARAK ANILMAK NE MUTLU ❤
29.11.2022 11:23
TEŞEKKÜRLER SARAÇOGLU VE AİLESİ 🇹🇷  
 
Orhan Öztürk
29.11.2022 11:21
Türkiye'nin en büyük spor kulübü FENERBAHÇE mize hizmet edenleri Saygı,sevgi,rahmetle anıyoruz. İyiki Fenerbahçe'liyiz  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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