‘Sarallar’ operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 19 kişi adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: AA
‘Sarallar’ operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün elebaşı Özgür Saral'ın da bulunduğu 19 şüphelinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından polislerce Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ise daha önceden farklı suçlardan tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

Bu kişilerin de cezaevinden adliyeye gönderilecekleri öğrenildi.

"KAFES" OPERASYONUNDA YAKALANMIŞLARDI

İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığının koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, elebaşılığını Özgür Saral'ın yaptığı "Sarallar" grubu olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı "Kafes" operasyonu düzenlenmişti.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden aralarında örgüt lideri Özgür Saral'ın da olduğu 19'u yakalanmıştı.

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