Şarampole devrilen araçtaki 1 aylık bebek yaşamını yitirdi

Kaynak: DHA
Şarampole devrilen araçtaki 1 aylık bebek yaşamını yitirdi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde görev yapan polis memuru Ferhat B.'nin kullandığı aracın şarampole devrilmesi sonucu polisin bir aylık bebeği yaşamını yitirdi.

Meydana gelen kazada Ferhat B.'nin 1 aylık oğlu Yiğit Efe yaşamını yitirmesinin yanı sıra kendisi dahil 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mardin Nusaybin karayolu, Tilkitepe mevkisinde gerçekleşti. Şırnak’ta görevli polis Ferhat B.'nin kullandığı araç su birikintisine girip, ardından sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeni ile şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ferhat B., eşi Zeynep B. çocukları 2 yaşındaki Aslan Efe B. ve 1 aylık Yiğit Ege B. ile 73 yaşındaki Meliha B. yaralandı. Kaza yerine intikal eden ekipler aylık Yiğit bebeğin yaşamını yitirdiğini belirlerken yaralılar ise Nusaybin Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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