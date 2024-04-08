Şarampole devrilen araçtaki 1 aylık bebek yaşamını yitirdi

Meydana gelen kazada Ferhat B.'nin 1 aylık oğlu Yiğit Efe yaşamını yitirmesinin yanı sıra kendisi dahil 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mardin Nusaybin karayolu, Tilkitepe mevkisinde gerçekleşti. Şırnak’ta görevli polis Ferhat B.'nin kullandığı araç su birikintisine girip, ardından sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeni ile şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ferhat B., eşi Zeynep B. çocukları 2 yaşındaki Aslan Efe B. ve 1 aylık Yiğit Ege B. ile 73 yaşındaki Meliha B. yaralandı. Kaza yerine intikal eden ekipler aylık Yiğit bebeğin yaşamını yitirdiğini belirlerken yaralılar ise Nusaybin Devlet Hastanesi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.