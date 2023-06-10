Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi şans eseri kurtuldu

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Dereye kadar yuvarlanan otomobil ağaca çarparak durabildi.

Facianın eşiğinden dönülen kazada; A.K'nin (26) kullandığı otomobil, Refahiye-Kemah yolu Kemah ilçesi girişinde şarampole devrildi.

Kazayı göre vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü ile otomobildeki Y.A. (23), H.T. (24) ve E.K'yi (31) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.