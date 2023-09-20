Şarampole uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole uçtuğu kazada araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Şarampole uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesi Cumalı Mahallesi D400 Karayolu'nda gece saatlerinde, Yaşar Kösedal'ın (40) kullandığı 07 AE 285 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Olay sonrası ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası araçta yolcu olarak bulunan Burak Bakıcı ve sürücü Yaşar Kösedal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bakıcı ve Kösedal'ın cenazeleri incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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