﻿Şarampole yuvarlanan araçta sıkıştı. Donarak hayatını kaybetti

(DHA) - Kaza, Hozat ilçesi ile Çaytaşı köyü yolunda dün gece saatlerinde meydana geldi.

15 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sol ayağından sakatlanarak engelli kalan Özgür Kahraman idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Araçta mahsur kalan Kahraman, sabah saatlerinde kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yapılan kontrolde donarak hayatını kaybettiği belirlenen Kahraman’ın cansız bedeni otopsi için Hozat İlçe Entegre Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.