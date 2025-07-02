Saray danışmanı böyle buyurdu: Türkiye Erdoğan’a muhtaç

Saray danışmanı Mehmet Uçum X hesabındaki son paylaşımda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığı tartışmalara çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Uçum, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye’nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihtiyacı vardır" dedi.

ERDOĞAN'IN YENİ ANAYASA SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, Erdoğan’ın, "Yeni anayasa talebi, aslında milletin siyaset kurumundan aldığı bir söze dayanıyor. Siyasetçiler olarak milletin huzuruna her çıktığımızda yeni anayasa yapmayı vadettik. Bu sadece bizim vaadimiz değil. Diğer partiler de bu sözü verdi. Biz diyoruz ki; artık bu millet darbe anayasasından tamamen kurtulsun. Siviller, sivil siyaseti ve demokrasiyi güçlendiren bir anayasa yapsınlar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeni, sivil, özgürlükçü anayasa konusunda samimiyiz. Anayasa milletin ortak çatısıdır, o çatıyı birlikte inşa etmeye hazırız." sözlerine değinen Mehmet Uçum, “Bu açıklama da gösteriyor ki yeni anayasa hedefi aktüel siyasetten çok pusulası sadece Türkiye’nin iyiliği olan genel siyaset konusudur. Elbette yeni anayasa ihtiyacının bir çok yönü var. Ancak özellikle günümüze özgü ihtiyaçları karşılayacak ve geleceği anayasal açıdan güvence altına alacak temel konular belirleyicidir” değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR"

3 döneme takılan Erdoğan’ın yeniden aday olması için ya 360 milletvekili ile erken seçime gitmesi ya da Meclis’in çoğunluğuyla yeni anayasa değişikliği ile gerçekleşiyor. Bu noktada yeni anayasa üzerinden “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önümüzdeki genel seçimlerde adaylık yolu açılmak isteniyor” sözlerinin ‘külliyen yalan’ olduğunu söyleyen Uçum, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Uçum, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur. Mevcut anayasada zaten bu konuda imkan vardır. İstisnai adaylık dediğimiz bu imkan TBMM’nin 7 Mayıs 2028’de yapılması gereken genel seçimlerden belli bir süre önce alabileceği seçimlerin yenilenmesi kararıyla devreye girer. Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmaya ihtiyacı yoktur ama Türkiye’nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihtiyacı vardır. Bunun ise yeni anayasayla veya anayasa değişikliğiyle hiç bir ilgisi yoktur. Mevcut anayasada istisnai adaylık hükmü zaten vardır”