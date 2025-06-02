Saray ile AKP karşı karşıya geldi! İmamoğlu detayı ortalığı karıştırdı…

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası ekonomideki etkisi 55 milyar doları aşmıştı. İktidarda ise İmamoğlu operasyonu sonrası ekonomideki derin sorun gündeme gelmişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, İmamoğlu operasyonunun ekonomiyi etkilediğini söylemişti. Saray’dan ise Zeybekçi’nin tersi cevap geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomiye başlı başına bir etki etmedi" dedi.

55 MİLYAR DOLARI AŞTI

19 Mart'ta başlatılan operasyonlarda aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Yolsuzluk iddiaları kapsamında daha sonra isimler tutuklanmıştı. İBB operasyonlarının ardı ardına devam etmesi ise ekonomide derin yaralar açmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fırlayan dövizi baskılamak için piyasalara yönelik doğrudan müdahalesi 55 milyar doları aştı.

AKP’Lİ ZEYBEKÇİ: EKONOMİYE ZARAR VERDİ

Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşler ve faiz artışı gibi çok sayıda ekonomik gösterge 19 Mart operasyonlarının Türkiye ekonomisine önemli zararlar verdiğini gösteriyordu. Söz konusu sürece dair ise AKP tarafından açıklamalarda gelmeye başladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, geçtiğimiz günlerde 19 Mart operasyonları için "Tabii ki ekonomiye zarar verdi. Buna 'vermedi' demek söz konusu olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

SARAY’DAN: ETKİ ETMEDİ

Zeybekçi’nin açıklamalarını tersine Saray’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kendisine yöneltilen 19 Mart sürecinin ekonomiye yönelik etkisine ilişki soruya "Ekonomiye başlı başına bir etki etmedi" yanıtını vermesi dikkat çekti.