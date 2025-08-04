Sara'ya dev teklif! Cimbom kapıyı 40'tan açtı

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Sara'ya dev teklif! Cimbom kapıyı 40'tan açtı

Premier Lig'den talipleri olan Gabriel Sara için sarı kırmızılı kulübe yakın zamanda resmi tekliflerin geleceği, Galatasaray'ın ise 40 milyon euroluk bonservis beklediği iddia edildi.

Galatasaray geçen sezon 18 milyon euro bonservis bedeliyle Norwich'ten transfer ettiği Brezilyalı maestrosu Gabriel Sara'ya Avrupa'nın dev kulüplerinden teklifler gelmeye devam ediyor.

26 yaşındaki yıldız futbolcuya son olarak Premier Lig ekibi Aston Villa'nın takip olduğu öğrenildi.

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CaughtOffside'ın haberine göre Aston Villa'nın orta saha bölgesini güçlendirmek için Sara'yı öncelikli hedeflerden biri olarak belirlediği ifade edildi. Haberin devamında Manchester City, Leeds United, Wolves, Everton ve Nottingham Forest'ın Gabriel Sara ile ilgilendiği ancak Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuyu satmak istemediği belirtildi.

Öte yandan Gabriel Sara'nın transferinin gerçekleşmesi durumunda 40 milyon euro civarında bir bonservis ödeneceği aktarıldı.

Galatasaray ile geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 45 resmi maça çıkan Gabriel Sara, 2 gol ve 10 asist üretmeyi başardı.

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