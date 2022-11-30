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Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket

2023 seçimleri yaklaşırken Cumhur İttifakı bileşenleri AKP ve MHP’ye büyük bir şok yaşatacak bir anket yayınlandı. İki parti ankere göre, Kırıkkale'de 27 puanlık bir düşüş yaşadı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 15:07
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Saray’a karalar bağlatacak anket. Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok

Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
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Hbs Araştırma, 2018 genel seçimlerinde Kırıkkale’de yüzde 67,9 oy alan (AKP: 43.7, MHP: 24.2) Cumhur İttifakı’nı hüsrana uğratacak bir anket paylaştı.

bin 300 seçmenin katıldığı anket, 25-26 Kasım'da Kırıkkale'de yapıldı. İşte o seçim anketi:

AKP: Anket şirketine göre AKP'ye oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 30,7 oldu. İktidar partisi, 2018'de yapılan milletvekilliği seçimlerinde Kırıkale'de yüzde 43,7 oy almıştı. Düşüş, 13 puan olarak gerçekleşti.

İYİ PARTİ: Anket şirketine göre İYİ Parti'nin oy oranı ilde yüzde 22,8 olarak ölçüldü. Bir önceki seçimde İYİ Parti Kırıkkale'de yüzde 13,7 oy alarak üçüncü parti olmuştu. Ancak bu araştırmada ikinci parti, İYİ Parti oldu.

CHP: CHP'nin oy oranı ise yüzde 14,3 olarak ölçüldü. Bir önceki seçimde CHP, kentte yüzde 15,3 oy almıştı.

MHP: Ankete göre MHP'nin ildeki oy oranı yüzde 11,6. 2018 genel seçimlerinde MHP yüzde 24,2 oy alarak kentte ikinci parti olmuştu. Ancak anket şirketinin verilerine göre MHP oy kaybederek dördüncü parti konumuna düşüyor.

Ankete göre HDP'nin kentteki oy oranı yüzde 1,2. HDP bir önceki seçimde Kırıkkale'de yüzde 1,6 oy almıştı.

“Diğer” partilere oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 5,6 oldu. “Kararsız” seçmenin oy oranı ise yüzde 13,8. 

Ankete göre Millet İttifakı çatısı altında birlikte çalışan CHP ve İYİ Parti'nin toplam oranı yüzde 37,1. Bu, bir önceki seçimde yüzde 29'du.

Kentte büyük oranda oy kaybeden AKP ve MHP'nin toplam oy oranı ise yüzde 42,3. İki parti, bir önceki seçimde toplam yüzde 67,9 oranında oy almıştı.
 

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Hasan Ziya
30.11.2022 15:21
Her şey ortaya çıktı satilmadik hıç birşey kalmadı insanların çoğu fakirlesti tuvalet kağıdı bile almak hayal oldu bırak ev almayı badana yapamaz oldük bırak araba almayı minubuse binmek lux oldu .  
 
AKM
30.11.2022 15:15
MHP'ye yağmurlu havada su yok bu anket yanlış belki de uyku serseminde yakalanmış olabilirler bir an evvel gelsin sandık 4 gözle bekliyoruz  
 
FİLOZOF
30.11.2022 15:13
KAYBEDECEKLERİ SEÇİME GİDERLERMİ BİLMEM.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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