Saray’a yakın gazetecinin iddiası: Kılıçdaroğlu’nun yeni hamlesi CHP’yi karıştıracak

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Saray’a yakın gazetecinin iddiası: Kılıçdaroğlu’nun yeni hamlesi CHP’yi karıştıracak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi arasında yeni bir kriz yaşanacağını öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıldönümünü olan bugün yeni bir çıkış yapmaya hazırlandığını iddia eden Selvi, “CHP Genel Merkezi ile yeni bir gerilimin fitilini ateşlemesi bekleniyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Genel Merkez'in kendisine tahsis ettiği makam araçlarını iade etmesiyle gündeme geldi.

CHP, söz konusu araçların Genel Merkezin bir talebi olmaksızın Kılıçdaroğlu tarafından iade edildiğini belirtirken, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, flaş bir iddiayı ortaya attı.

Kılıçdaroğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yıl dönümünde yeni bir çıkış yapmaya hazırlandığını aktaran Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun bugün bir deklarasyon yayınlayacağı söyleniyor” dedi.

Selvi, “CHP ile Kılıçdaroğlu arasındaki ipler geriliyor” diyerek, Kılıçdaroğlu’nun bugün yayınlayacağı deklarasyonun CHP Genel Merkezi ile yeni bir gerilimin fitilini ateşlemesinin beklendiğini öne sürdü.

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

GERİLİM BÜYÜYOR

Bakın CHP’nin hafta sonu İstanbul’da teröre ve şiddete karşı düzenlediği miting vardı. Ama ekranlarda bu miting değil, Kılıçdaroğlu’nun korumalarının yemek parasının ödenmemesi konuşuldu.

CHP ile Kılıçdaroğlu arasındaki ipler geriliyor. Kılıçdaroğlu’nun bugün yayınlayacağı deklarasyonun CHP Genel Merkezi ile yeni bir gerilimin fitilini ateşlemesi bekleniyor.

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