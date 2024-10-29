Saray’a yakın gazetecinin iddiası: Kılıçdaroğlu’nun yeni hamlesi CHP’yi karıştıracak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Genel Merkez'in kendisine tahsis ettiği makam araçlarını iade etmesiyle gündeme geldi.

CHP, söz konusu araçların Genel Merkezin bir talebi olmaksızın Kılıçdaroğlu tarafından iade edildiğini belirtirken, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, flaş bir iddiayı ortaya attı.

Kılıçdaroğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yıl dönümünde yeni bir çıkış yapmaya hazırlandığını aktaran Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun bugün bir deklarasyon yayınlayacağı söyleniyor” dedi.

Selvi, “CHP ile Kılıçdaroğlu arasındaki ipler geriliyor” diyerek, Kılıçdaroğlu’nun bugün yayınlayacağı deklarasyonun CHP Genel Merkezi ile yeni bir gerilimin fitilini ateşlemesinin beklendiğini öne sürdü.

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde: