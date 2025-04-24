Saraybosna’da gerginlik: Dodik’e gözaltı girişimi krize dönüştü

Bosna Hersek'te siyasi gerilim, Milorad Dodik’e yönelik gözaltı girişimiyle yeniden tırmandı. Bosna Hersek Devleti Soruşturma ve Koruma Ajansı (SIPA) ekiplerinin, Cumhurbaşkanı Milorad Dodik’i gözaltına almak için İstočno Sarajevo’daki hükümet binasına gitmesi üzerine, Republika Srpska İçişleri Bakanlığı (MUP) devreye girdi ve girişimi engelledi. Gerginlik sonrası Dodik, üç parmağını havaya kaldırarak binayı terk etti.

Olayın ardından şehrin birçok noktasına özel harekât timleri yerleştirildi. Aynı saatlerde yüksek temsilci Kristijan Schmidt acil bir basın toplantısı düzenleyerek, Dodik’in liderliğini yaptığı SNSD partisinin ve US grubunun bütçe ödeneklerinin kesildiğini duyurdu. Schmidt, Dayton Anlaşması’na uymanın bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

Dodik, bina çıkışında yaptığı açıklamada kendisini güvende hissettiğini belirtti ve baskılara boyun eğmeyeceğini söyledi. “Beni buradan kimse çıkaramaz. Bu yapıların arkasında Republika Srpska yoktur” dedi. SIPA'nın bu hamlesinin, kendisini provoke etme amacı taşıdığını savundu.

NSRS Başkanı Nenad Stevandić ise yaşananları "Federasyon'dan gelen açık bir provokasyon" olarak değerlendirdi. Aynı zamanda Schmidt’i krizlerin baş sorumlusu olarak gösterdi. Stevandić, Dodik’in dün doğu bölgesindeki gazifikasyon projesine yönelik toplantılarda yer aldığını da ekledi.

Dodik, Višković ve Stevandić hakkında anayasal düzeni tehdit ettikleri gerekçesiyle Bosna Hersek Devlet Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. SIPA Sözcüsü Jelena Miovčić ise gözaltı girişiminin, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması suçuna yönelik olduğunu açıkladı.

Siyasi krizin nereye evrileceği ise belirsizliğini koruyor.