Saray’da erken seçim için planlanan tarih sızdı! Masada İki gün var

Kaynak: Hürriyet
Saray’da erken seçim için planlanan tarih sızdı! Masada İki gün var
Hürriyet Gazetesi’nden erken seçimle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Gazete bugün servis ettiği haberde iki tarih verdi.

31 Mart seçimlerine ara vermiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), gelecek hafta tekrar çalışmalarına başlayacak.

100 maddeden fazla olmayacak şekilde tasarlanan yeni anayasa için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram sonrası Meclis’te temsil edilen siyasi partileri ziyaret edecek.

Kurtulmuş’un bu ziyareti, yeni anayasa çalışmalarının usul ve esaslarını belirleyerek bir sürecin başlamasını sağlayacak.

Ayrıca, her partinin kendi anayasa teklifini sunması veya ortak bir komisyon kurulması gibi konular gündemde olacak.

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STK, BAROLAR VE ÜNİVERSİTELERE DAVET

Gazeteci Ebru Tosun'un haberine göre çalışma yöntemleri ve kuralları belirlendikten sonra, taslak metin üzerinde çalışmalara başlanacak. Bunun yanı sıra, Meclis Başkanlığı yeni anayasa çalışmalarına katkıda bulunmaları için baroları, sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları ve akademik çevreyi davet edecek.

BAŞÖRTÜSÜ VE AİLE DÜZENLEMELERİ ÖNCELİKLİ

Bazı AKP yetkilileri, yeni anayasa üzerinde uzlaşmanın zor olacağını düşünürken, başörtüsü ve aile düzenlemelerini içeren iki maddelik anayasa değişikliği paketinin yeni yasama döneminde öncelikli olarak ele alınabileceğini belirtiyorlar.

İKİ TARİH VAR

Öte yandan, AKP içinde, Cumhurbaşkanı’nın görev süresini uzatan bir düzenlemeye sıcak bakılmıyor. Bunun yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için erken seçim formülü gündeme geliyor. AKP yetkilileri, erken seçim için 2027 yılının sonu veya 2028 yılının başını işaret ediyorlar.

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