Saray'da EYT toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Beştepe'deki ekonomi zirvesinde EYT başlığının gündeme alındığı öğrenildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Beştepe'deki ekonomi zirvesinde EYT başlığının gündeme alındığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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