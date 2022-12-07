Saray'da EYT toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Beştepe'deki ekonomi zirvesinde EYT başlığının gündeme alındığı öğrenildi.

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