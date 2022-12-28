Saray'da EYT zirvesi. Erdoğan açıklama yapacak

Milyonlarca EYT'linin beklediği gün geldi.
Uzun zamandır gündemde olan EYT ile ilgili Beştepe'de görüşme başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili açıklamaları 19.45'te kamuoyu ile paylaşacak.
Milyonlarca EYT'linin beklediği gün geldi.
Uzun zamandır gündemde olan EYT ile ilgili Beştepe'de görüşme başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili açıklamaları 19.45'te kamuoyu ile paylaşacak.
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