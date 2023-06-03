Saray'da ilginç anlar: Maduro, Ali Erbaş'ın okuduğu duaya el açıp eşlik etti

Erdoğan yemin ederek mazbatasını aldı ve yeniden cumhur başkanı oldu. Göreve başlama töreninde edilen duaya eşlik eden Maduro ilgi çekti.

Saray'da ilginç anlar: Maduro, Ali Erbaş'ın okuduğu duaya el açıp eşlik etti

Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün düzenlenen yemin töreni ardından mazbatasını aldı. Yeminin ardından düzenlenen "Göreve Başlama Töreni", Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun toplu duaya katılması ile ilgi çekti.

MADURO DUAYA EL AÇARAK EŞLİK ETTİ

Külliye’de bugüne özel 21 devlet başkanının katıldığı bir tören düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verirken törene katılan liderlere tek tek teşekkür etti. Erdoğan’ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni dönem için dua etti.

Törene katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da o sırada el açıp duaya eşlik etti. Maduro’nun o anları kameralara yansıdı.

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