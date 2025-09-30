Saray'da köstebek avı. İktidarın en gizli bilgileri bile sızdırıldı. Erdoğan'ın duyulmasını istemediği o bilgiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gizli bilgileri sızdırıldı, Beştepe’de köstebek avı başladı. Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın oğluyla İstanbul’da yaptığı görüşme ve 300 Boeing uçağı alımı kararının CHP lideri Özgür Özel’e sızması, AKP içinde büyük yankı uyandırdı.

Sızıntılar bununla sınırlı kalmadı; Erdoğan’ın ABD dönüşü uçakta ağırladığı gazetecilere soruların önceden verildiği, medya ombudsmanı Faruk Bildirici tarafından ifşa edildi.

Dahası, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, KAAN savaş uçağı projesinin motor temini sorunu nedeniyle durduğunu açıklaması, iktidar içindeki çatlakları derinleştirdi. Siyaset kulislerinde, bu bilgilerin Saray’daki güçlü bir kaynaktan sızdırıldığı konuşuluyor.

İddialara göre, AKP içindeki kliklerin güç mücadelesi, sızıntıların ana nedeni. Erdoğan’ın en mahrem bilgilerinin muhalefet ve medyaya ulaşması, Beştepe’de büyük rahatsızlığa yol açtı.

Saray, köstebeği bulmak için kapsamlı bir soruşturma başlattı. İktidar kaynakları, sızıntıların parti içindeki güven krizini artırdığını belirtiyor. Öte yandan, KAAN projesindeki aksaklıkların Türkiye’nin savunma sanayii hedeflerini sekteye uğrattığı ifade ediliyor.

ABD’den beklenen motorların gelmemesi, projenin geleceğini belirsizliğe sürüklerken, bu durum muhalefetin de gündemine oturdu. CHP ve diğer muhalefet partileri, sızıntıları fırsat bilerek iktidarı şeffaflık konusunda eleştiriyor.