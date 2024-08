Saray'dan Erkan Baş'a tepki

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki eski Pazar Yeri’nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "padişah bozuntusu" sözlerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt geldi.

Saral, "Erkan Baş denilen hadsizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaretleri kesinlikle kabul edilemez" dedi. Saral, "Bu terörist zihniyetli, kaos ve kargaşadan beslenen içimizdeki hainler; milletimizin basireti, birlik ve beraberliği karşısında hiçbir zaman galip olamamışlardır" ifadelerini kullandı.

Erkan Baş, Nevşehir'deki konuşmasında şunları söylemişti:

"Buradan sesimizin ulaştığı herkes duysun, herkes bilsin ama en çok da o sarayda böbürlene böbürlene oturan padişah bozuntusu duysun. Bu halk size teslim olmayacak. Bu ülkenin emekçileri, gençleri, kadınları, devrimcileri, Alevileri bu zorbalıklara teslim olmayacak. Bunlar bir koltuğa oturdukları zaman, her zaman o koltukta kalacaklarını zannediyorlar. O şimdi kendini çok güçlü ve yenilmez zannediyor ya, o şimdi 'her istediğimi yaparım' zannediyor ya; emin olun oturduğu sarayda dünyanın en yalnız insanı. Bir tane arkadaşı, bir tane dostu yok. İktidar koltuğunu kaybettiği gün etrafında hiç kimse kalmayacak. Biz ise her zaman, her yerde hep beraberiz."