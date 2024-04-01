Saray’dan ‘erken seçim’ çıkışı: Boş hayalcilik...

31 Mart Yerel Seçimleri'nde, Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99,82’si sayıldı.

CHP’nin zaferini ilan ettiği seçim sonuçlarının ardından Saray’dan değerlendirme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "erken seçim" mesajlarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Uçum, "Parlementer sistemde dahi yerel seçimin genel seçime etkisi konusu son derece sıra dışı durumlarda ele alınırken, başkanlık sisteminde böyle bir etki olacağını düşünmek boş hayalcilikten başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Uçum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“MUHALEFETİN HALKIN VERDİĞİ ÖDEVİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRİP GETİRMEYECEĞİNİ GÖRECEĞİZ”

"31 Mart 2024 Yerel Seçimlerimiz tüm ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Türkiye bütün dış ve iç karalamalara rağmen hakikaten güçlü demokrasisi, adil ve güvenceli demokratik seçim sistemiyle dünyaya örnek bir seçimi daha tamamladı. Demokratik siyasi rekabet içindeki tüm aktörlerin Türkiye’nin bu yetkin demokrasisine gözü gibi sahip çıkması, dış ve iç her türlü saldırıya karşı Türkiye’nin demokrasisini koruması gerekir.

Bu seçimlerde kendini başarılı gören her partiye seçmenin verdiği öncelikli ödev şudur: Türkiye’nin demokrasisinin nimetlerinden yararlanıp artık Türkiye’ye yönelik saldırıların aracı olamazsınız, bu saldırlara karşı tavırsız kalamazsınız. Türkiye’yi ve Demokrasimizi iktidarla birlikte savunmak ve geliştirmek zorundasınız. Bu yerel seçimlerde başarılı olan muhalefetin halkın verdiği, demokrasimize hak ettiği kıymeti verme, ödevinin gereğini yerine getirip getirmeyeceğini hep beraber göreceğiz.

“YEREL SEÇİMDEN YOLA ÇIKARAK TALEPLER ÜRETMEK BAŞKANLIK SİSTEMİ AÇISINDAN ASLA MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Yerel seçiminin genel sonucuna bakıldığında ise muhalefet yerel seçimlerde başarılı olsa da yerel meclisler üzerinden genel oy dağılımında Cumhur İttifakının birinciliğinin devam edeceği de anlaşılıyor.

Asıl belirtilmesi gereken husus ise yerel seçim sonuçlarından yola çıkarak Hükümete ve TBMM’ye yönelik seçim eksenli talepler üretmek başkanlık sistemi açısından asla mümkün değildir. Parlementer sistemde dahi yerel seçimin genel seçime etkisi konusu son derece sıra dışı durumlarda ele alınırken, başkanlık sisteminde böyle bir etki olacağını düşünmek boş hayalcilikten başka bir şey değildir. Bu hayalleri kuranlar olabilir ama sistem bu tip avunmaları bir kenara atar.

“GENEL SEÇİMLERE YÖNELİK HESAP YAPANLAR BENCE BOŞA UĞRAŞMASINLAR”

Partilerin yerel meclisler üzerinden aldıkları oy oranları üzerinden genel seçimlere yönelik hesap yapanlar bence boşa uğraşmasınlar. Türkiye 2028’e kadar dört yıllık seçimsiz dönemde her alanda reform siyasetini hayata geçirecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ülke Liderliğiyle Bağımsız ve Güçlü Türkiye perspektifine bağlı olarak Türkiye’nin yeni aşamalara geçmesine önderlik yapacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın."