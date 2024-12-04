Saray’dan fırça yiyen Şamil Tayyar, ağır hakaretlere cevap veremedi!

AKP’li eski Milletvekili Şamil Tayyar geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ile aralarında yaşanan gerilim hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Mehmet Uçum’un Cumhurbaşkanı makamını temsil etmediğini belirten Tayyar, “Her söylediği şey cumhurbaşkanının sözü değil. Mehmet Uçum, AKP’de büyük rahatsızlık veriyor. Uçum’a partisinde birikmiş bir öfke var. Uçum, sürekli racon kesiyor meydan okuyor. Sen kimsin kardeşim. Sen cumhurbaşkanı adına mı konuşuyorsun? Cumhurbaşkanı ona kişisel talimat vermemişse kendi adına düşüncelerini ifade edebilir. Yanında iki yamağı var Uçum’un. AKP’de racon kesecek tek kişi var oda Erdoğan’dır. Mehmet Uçum, ”kırmızı çizgilerimiz” diye bir twit atıyor. Bunu cumhurbaşkanı söyleyebilir Mehmet Uçum konuşacaksa kendi adına konuşsun. Posta koyarak konuşmasın. Uçum dışında başka ahkam kesen kurum üyesi görüyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

Uçum’un yetki alanının dışına çıkarak açıklamalar yaptığına dikkat çeken AKP’li Tayyar, “Zaman zaman partiyi ve cumhurbaşkanlığını zor durumda bırakıyor. Ben Mehmet Uçum’un 'Sorosçu' olduğunu düşünüyorum” demişti.

AYHAN OGAN2DAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Tayyar’ın Uçum’a sarf ettiği sözler sonrası Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çok sert ifadeler kullandı.

“Şamil ben seni tokatlamaktan usandım sen amma dayak arsızı çıktın” diyerek Tayyar’ı hedef alan Ogan, Tayyar’ın sarf ettiği sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı suçladığını belirtti.

Ogan, paylaşımının devamında “Üç beş kuruşa tetikçilik yapıyorsun, sen bizim muhatabımız da değilsin. Esas o rahatsızlık duyan ,tasmanı tutanlar kimse ,cumhurbaşkanı ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile dertleri neyse ,yürekleri yetiyorsa,adam iseler çıkıp söylesinler” ifadelerini kullandı.

Şamil ben seni tokatlamaktan usandım sen amma dayak arsızı çıktın.



Söylediğin iddia direkt cumhurbaşkanını suçlamak anlamına geliyor.



Üç beş kuruşa tetikçilik yapıyorsun,sen bizim muhatabımız da değilsin.



Esas o rahatsızlık duyan ,tasmanı tutanlar kimse ,cumhurbaşkanı ile… — Ayhan Ogan (@ayhan_ogan) December 1, 2024

TAYYAR SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Tartışmaya girmekten kaçınmayan ve hemen hemen her muhatabına cevap veren Şamil Tayyar, 3 gün geçmesine rağmen kendisine hakaret eden Ayhan Ogan’a henüz cevap vermedi.