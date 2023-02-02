2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İçerideki isim AKP’den kimlerin istifa edeceğini açıkladı. Saray'ı şok edecek bilgiyi verdi

İçerideki isim AKP’den kimlerin istifa edeceğini açıkladı. Saray'ı şok edecek bilgiyi verdi

Halk TV canlı yayınında konuşan AKP kurucularından Kemal Albayrak, parti içinde huzursuzluk olduğunu ve seçim atmosferinde bazı istifaların olacağını iddia etti…

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 19:41
Takip Et

Sarayı şok edecek bilgiyi verdi. İçerideki isim AKP’den kimlerin istifa edeceğini açıkladı.

İçerideki isim AKP’den kimlerin istifa edeceğini açıkladı. Saray'ı şok edecek bilgiyi verdi
+
Aa
-

AKP  kurucusu ve eski AKP milletvekili Kemal Albayrak Halk TV'de canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu…

İSTİFALAR BAŞLAYACAK

AKP içinde içinde huzursuzluk olduğunu ve seçime gidilirken partide bazı istifaların olacağını iddia etti.

ERDOĞAN "HAKKIMI HELAL ETMİYORUM" DEMİŞTİ

Son grup toplantısında Erdoğan Meclis'e gelmeyen milletvekilleri için "hakkımı helal etmiyorum" demişti

Albayrak şunları söyledi:

"Tabii bu atmosfere girince olaylar biraz daha farklı. Bunun arkası istifalar gelebilir yakın zamanda. çünkü öyle bir hale geldik ki bu iktidarın insanlara verdiği sis parti içine de yansımaya başladı. Keyfi idare her zaman baskı ve zulüm getirir. Bunların ortaya koyduğu sistemler parti içinde çıkan yasalara, sadece seçim amaçlı yasalar olduğu için elbette AK Parti içinde de huzursuzluk kaynağı var. Mesela bir EYT çok aceleyle düşünülmeden getirildi onda bile sıkıntılar var"

ÖYLE BÜYÜK SUÇ İŞLEDİLER Kİ BUNLARDAN DOLAYI DA KORKU VAR ZIRH VAR.

Seçim atmosferinde ister istemez milletvekilleri geçmişte bürokraside ve diğer salanlarda ciddi manada suç işleyenler bir zırha bürünme amacı görüyorlar milletvekilliğini. Böyle bir yarış var.

İyi niyetli bürokratları bunun dışında tutuyorum. Ama gerçekten öyle büyük suç işlediler ki bunlardan dolayı da korku var zırh var. Bu alan daralıyor. İmtiyazlı sınıf oluştu. Şundan da rahatsız AK Parti içindeki birtakım milletvekilleri. Bir yağma düzeni oldu. Partililerin çocukları kamuda etkin yerlere geldiler. Bunlar gizleniyordu bazı milletvekilleri de bunları gördükçe huzursuz oluyordu. Yani puslu havada bir yön arayışı var.

Bir bilgi açısından değil gördüklerimi söylüyorum; istifalar başlayacak."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
2.02.2023 20:22
Ben bir inançlı kisi olarak Akp ve Bay recebimin 20 yıldır yediği kul hakkindan dolayı hakkımı bu dunyada ve ozellikle hairette haram zehir ediyorum ebediyen cehennemde kalmasınına Allahtan duacıyım  
 
Trenci
2.02.2023 20:20
Bende sizin hiçbirinize hakkımı helâl etmiyorum.  
 
Yormuyorum
2.02.2023 20:16
Sayım Kemal Bey ve Meral Hanım’a Çanakkale ve Yavuz Selim köprüleri ile Zafer Havalimanı gibi kara delik YİD projelerinin fizibilitesinde garanti geçiş hesaplarına imza atanlara telefon edecekler mi?  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
2
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
3
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
4
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
5
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
6
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
7
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
﻿Kanada’dan Uygur mültecilere özel yasa
﻿Kanada’dan Uygur mültecilere özel yasa
﻿Kanada’dan Uygur mültecilere özel yasa
﻿Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü
﻿Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü
﻿Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
﻿Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
﻿Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.