Saray'ın 8 ayda yuttuğu para dudak uçuklattı

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin program sınıflandırmasına göre ilk 8 aylık gerçekleşmelerine dair çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Rızvanoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Program sınıflandırmasına göre Cumhurbaşkanlığı, kendisine ayrılan 7.066.146.000 TL’lik bütçenin %96’sını sadece 8 ayda tüketti. Yani en hızlı para yutan kurum Saray oldu.”

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu

AFET, ORMAN VE BAĞIMLILIK BÜTÇELERİ RAFTA BEKLİYOR

“Ülkemiz hemen hemen her gün depremlerle sarsılıyor, Ancak ‘Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi’ için ayrılan 426.252.491.000 TL’nin %29’u, ‘Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi’ için ayrılan 37.091.299.000 TL ödeneğin %57’si, ‘Bağımlılıkla Mücadele’ için ayrılan 11.897.485.000 TL’lik ödeneğin ise sadece %18’si kullanıldı. Yani, ülkenin en yakıcı sorunları için kaynaklar bekletilirken, Cumhurbaşkanlığı programına ayrılan bütçe çoktan sıfırladı.”

“GENÇLİK BÜTÇESİ GELECEKSİZ BIRAKILDI”

“Gençler işsiz, umutsuz, göç yollarında… Ama ‘Gençlik’ programı için ayrılan 11.256.295.000 TL’lik bütçenin sadece %58’i harcandı. Bu tablo, iktidarın gençleri yok saydığını, gelecek kaygısını görmezden geldiğini gösteriyor.”

“BU, TERCİH MESELESİDİR”

“Afet için kaynak bekletilirken, bağımlılıkla mücadele kaderine terk edilirken, gençlik ve ormanlar ihmal edilirken; Cumhurbaşkanlığı program bütçesinin 8 ayda bitmesi tesadüf değildir. Bu, tamamen bir siyasal tercihtir. AKP iktidarı halkı değil, Saray’ı korumaktadır.”

“BİZ HALKIN BÜTÇESİNİ SAVUNUYORUZ”

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bütçenin halk için kullanılmasını savunuyoruz. Afetlere hazırlığın, gençlerin geleceğinin, doğanın korunmasının değil de Saray’ın şatafatının önceliklendirildiği bu düzeni kabul etmiyoruz. Halkın vergilerini Saray’ın kasasına değil, milletin sofrasına götüreceğiz.”