Sarayın asgari ücret planı ortaya çıktı! İşte yeni rakam

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret için zam senaryoları tartışılmaya başladı. Ekonomistler tahminlerini yürütmeye devam ederken asgari ücret yılsonu tahmini enflasyona göre hesaplandı.

Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasının ardından asgari ücret zammındaki merak daha da arttı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, HAK-İŞ'in “Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantı'sında asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, "Sosyal paydaşların eşit olarak temsil edildiği Asgari Ücret Komisyonu'nun kararları doğrultusunda belirlenen ücret tutarlarıyla çalışanlarımızın enflasyondan etkilenmemesi yönünde önemli adımlar attık. Bu yıl da yine aynı mekanizmamız çalışacak. Yıl sonunda çalışan kesim, işveren kesimi ve devlet hep birlikte bu konuları konuşacağız." ifadelerini kullandı.

2025 zammını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına aralık ayı başında başlayacak. Komisyonun Aralık ayında 4 defa toplanması beklenmiyor.

Asgari ücret Ocak 2024​'te yüzde 49 zamlanarak 17 bin 2, brüt 20 bin 2 TL’ye yükselmişti. Asgari ücret için toplanacak olan komisyonda işçi tarafını Türk-İş​, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden 5'er üyenin yer aldığı komisyon, yeni yılın Ocak ayına kadar kararını verecek.

OVP’YE GÖRE 7 BİN LİRA ARTACAK

Asgari ücret zammını belirleme aşamasında en önemli konu enflasyon olacak. Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak gösterildi.

OVP’nin açıkladığı oranda bir yansıtılma gerçekleştirilirse asgari ücrete 7 bin 56 TL zam yapılacak. Söz konusu artışı gerçekleşirse asgari ücret net 24 bin 58 lira olacak. Bu hesapla birlikte asgari ücret brüt ise 28 bin 303 lira olacak.