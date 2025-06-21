Saray’ın danışmanı Oktay Saral, bu seferde ünlü gazeteciyi tehdit etti!

Saray’ın Başdanışmanı Oktay Saral, Fatih Altaylı'nın sözlerini alıntılayıp, sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Saral, Fatih Altaylı'yı hedef alarak, 'Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı' şeklinde tehdit etti.

ALTAYLI: İNTİHAR ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN ÇOK SAYIDA OSMANLI PADİŞAHI VAR

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı YouTube yayınında Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına ilişkin kamuoyu eğilimini değerlendirmişti. Altaylı videoda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ömür boyunca Cumhurbaşkanlığına devam etsin mi? Halkın %70'i buna karşıymış. Bu oran çok da şaşırtıcı değil. Çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmenin bir kısmı dışında böyle bir fikri destekleyen kimse yok. Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var” ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Altaylı’dan manidar yorum! Padişahını boğan millet, babasını bile ömür boyu iktidarda istemez

SARAL YİNE TEHDİT ETTİ

Altaylı’nın bu yorumlarına ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral’dan tehditkar bir tepki geldi. Söz konusu videoyu alıntılayan Saral, Altaylı’ya “Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı.” şeklinde tehdit etti.

Saral daha öncede muhalif kesimi tehdit etmişti. Saral, “Hepinizin canı cehenneme” “Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz” “Müptezeller” şeklinde hedef almıştı.