Saray’ın derin kulağı Abdülkadir Selvi bile gizleyemedi… Son ankette dengeler değişti!

22 yıllık AKP iktidarlığı son yerel seçimlerde sona ermişti. AKP ilk kez CHP’nin arkasında yer almıştı. Yerel seçimlerde AKP’nin geride olmasının nedeni olarak ekonomik politikalar olduğu belirtiliyordu. Ancak son günlerde siyasette dengelerin değişmesi anket araştırmalarına da yansımaya başladı.

ANKETLERDE CHP FAKTÖRÜ OLUŞTU

Pek çok anket şirketinde CHP’nin oy oranında ciddi artış olduğu görüldü. İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından anketlerde artışlar yaşandı. Son anketlerde CHP’nin yüzde 5’e yaklaşan farklar attığı görüldü.

SARAY’IN DERİN KULAĞI BİLE İMAMOĞLU FAKTÖRÜNÜ GİZLEYEMEDİ

Saray’ın derin kulağı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında BETİMAR’ın anket verilerini paylaştı. Selvi, ankette İmamoğlu’nun ön plana çıkmasından ziyade parti içerisinde yarışları ön plana çıkarmaya çalıştı. Selvi, anketlerde bir artış olduğuna değinirken, “Kamuoyu araştırmalarında İmamoğlu lehine bir mağduriyet algısının oluştuğu ortaya çıkıyor” yorumunda bulunarak İmamoğlu faktörünü gizleyemedi.

NE OLMUŞTU?

Şafak baskını ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştı. İmamoğlu "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklandı, "terör" soruşturmasında ise serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklandığı" belirtmişti. İmamoğlu ise suçlamaları reddetmiş, operasyonların siyasi olduğunu savunmuştu.

Başsavcılık İmamoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu" ancak mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiği için tekrar tutuklanmasına "bu aşamada gerek görülmediğini" açıklamıştı.