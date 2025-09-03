Saray’ın derin kulağı görevini layıkıyla yaptı! Yalaya yalaya bitiremedi...

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasına dair kulisler Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi’yi rahatsız etti. Selvi bugünkü köşe yazısında “Erdoğan’dan sonrası yine Erdoğan” diyerek Adnan Menderes ile Erdoğan’ı benzetti.

ERDOĞAN SONRASI KULİSLER KONUŞULUYOR

Ankara kulislerinde son olarak 3 dönem kuralına takılan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası isimler konuşulmaya başlanmıştı. Erdoğan sonrası döneme dair uzun süredir sessizliğini koruyan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ben gelenekçi bir adamım, Tayyip Erdoğan nereyi işaret ederse oradan giderim” demişti.

YANDAŞI GERDİ

Erdoğan sonrası haberlere en çok rahatsız olan yandaş ise Abdulkadir Selvi oldu. Selvi, “Bir süredir ısrarla ‘Erdoğan’dan sonra’ diye bir fitne kazanı kaynatmaya çalışıyorlar. Şimdiye kadar Erdoğan’ı yıkmak için her uluslararası projede görev üstlenenler ise yeni kumpasın medya ayağını oluşturmaya çalışıyorlar” dedi.

“ERDOĞAN’DAN SONRASI YİNE ERDOĞAN”

Erdoğan’ı öve öve bitiremeyen Selvi, son olarak eski Cumhurbaşkanı Adnan Menderes ile Erdoğan’ı benzetti. Selvi, “AK Parti, Erdoğan sayesinde 23 yıldır iktidarda. Bu bir rekor. Bunun siyasi tarihimizde bir örneği daha yok. Erdoğan, her girdiği seçimi kazanan bir lider. On binlerce insanı milletvekili, yüzlerce insanı bakan yapmış. Onun sayesinde cumhurbaşkanı, başbakan olanlar var. Erdoğan, artık bir dünya lideri. Bu millet bir şehit Başbakan Menderes’i çok sevdi, bir de Erdoğan’ı. AK Parti’de Erdoğan gibi bir lider varken ondan sonrası konuşulur mu? Erdoğan’dan sonrası yine Erdoğan” ifadelerini kullandı.