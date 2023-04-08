Saray’ın en güvendiği anketçi son durumu paylaştı. Kulislerde herkes yeniden hesaplara başladı

Editör: Serkan Talan

Metropoll Araştırma Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre seçim, ikinci tura kalıyor.

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'ın paylaştığı anket çalışması, 1- 3 Nisan tarihleri arasında, 28 ilde, 2610 kişi ile yapıldı.

Ankette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 42,6 olurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yüzde 41,1 seviyesinde kaldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 5 oranında oy aldı. ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan yüzde 2,2 oranında oy alırken kararsızların oranı ise yüzde 4,4 oldu.