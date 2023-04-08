8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Saray’ın en güvendiği anketçi son durumu paylaştı. Kulislerde herkes yeniden hesaplara başladı

Saray’ın en güvendiği anketçi son durumu paylaştı. Kulislerde herkes yeniden hesaplara başladı

Saray’ın en çok güvendiği anketçilerden Metropoll araştırma son anket sonucunu paylaştı. Anket sonrası kulislerde herkes yeniden hesaplara başladı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 14:38
Takip Et

Saray’ın en güvendiği anketçi son durumu paylaştı

Saray’ın en güvendiği anketçi son durumu paylaştı. Kulislerde herkes yeniden hesaplara başladı
+
Aa
-

Editör: Serkan  Talan

Metropoll Araştırma Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre seçim, ikinci tura kalıyor.

Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'ın paylaştığı anket çalışması, 1- 3 Nisan tarihleri arasında, 28 ilde, 2610 kişi ile yapıldı.

Ankette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 42,6 olurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yüzde 41,1 seviyesinde kaldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 5 oranında oy aldı. ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan yüzde 2,2 oranında oy alırken kararsızların oranı ise yüzde 4,4 oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
2
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
3
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
4
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
5
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
6
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Deprem bölgesinde Suriyelilere özel ihale
7
﻿Deprem bölgesinde Suriyelilere özel ihale
﻿Deprem bölgesinde Suriyelilere özel ihale
﻿Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
﻿Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
﻿Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
﻿Kuzey Kore'den nükleer saldırı denemesi
﻿Kuzey Kore'den nükleer saldırı denemesi
﻿Kuzey Kore'den nükleer saldırı denemesi
﻿Bayburt Kalesi ilkbaharda karla kaplandı
﻿Bayburt Kalesi ilkbaharda karla kaplandı
﻿Bayburt Kalesi ilkbaharda karla kaplandı
﻿İrfan Kahveci o fotoğrafın açıklamasını yaptı: Umarım düzeltiriz
﻿İrfan Kahveci o fotoğrafın açıklamasını yaptı: Umarım düzeltiriz
﻿İrfan Kahveci o fotoğrafın açıklamasını yaptı: Umarım düzeltiriz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.