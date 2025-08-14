Saray’ın eski hukukçusu, Erdoğan’a rest çekti!

Meclis tiyatrosunda verilen listede ismi geçen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı ve ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç katılmayacağını resmen açıkladı.

AÇILIM TİYATROSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ deyip, Meclis’e davet ettiği bebek katili Öcalan’a ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çağrısıyla yeni açılım süreci başlamıştı. Erdoğan’ın da desteklediği ve ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırılan açılım tiyatrosunun ilk perdesi teröristbaşı Öcalan’ın fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silahları yakması ile devam ediyor.

ESKİ HUKUK DANIŞMANI TİYATRODA LİSTEDEYDİ

Tiyatronun, Meclis ayağı ise başladı. "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nu ismiyle adlandırılan perdeden, katkı vermesi amacıyla listede ismi geçen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı ve ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç komisyona katılmayacağını resmen duyurması dikkat çekti.

ERDOĞAN'A REST ÇEKTİ

Özgenç, "Terör örgütüyle dolaylı olarak ve hatta doğrudan yapılan pazarlığın 'gereklerini' yerine getirmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hukuka aykırı bir surette oluşturulmuş olan komisyon çalışmalarına 'katkı' vermek üzere önerilen isimler arasına benim de dahil edilmiş olduğumu öğrenmiş bulunmaktayım. Türkiye’nin bir Kürt sorunu olduğuna ve bu sorunun zemininde çözümlenmesi gerektiğine hukuk zemininde çözümlenmesine inanan birisi olarak, izlenen yöntemin yanlışlığı dolayısıyla, bu kirli pazarlığın içerisinde olmayacağımı kamunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.