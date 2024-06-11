Saray'ın kararı Süleyman Soylu'yu kızdırdı. Tavrını Ali Yerlikaya konuşurken gösterdi

Düzenleme: Kaynak: Gazete Pencere
Saray'ın kararı Süleyman Soylu'yu kızdırdı. Tavrını Ali Yerlikaya konuşurken gösterdi

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Kızılcahamam kampında sunum yaparken salondan çıktığını, sunum bittiğinde ise tekrar içeriği girdiğini belirtti.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme, belirsizlikleri gidermiş gibi görünüyor. Yerlikaya'nın Bahçeli'ye "Görüşmenin olumlu geçtiğini" ifade ettiği ve operasyonlara yönelik, "Meydanı birkaç Ankara çakalına bırakacak değiliz" dediği aktarılıyor.

SARAY YASSIADA PROGRAMINA DAVET EDİLMEDİ

Nuray Babacan'ın yazısına göre, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Kızılcahamam kampında yaptığı sunum sırasında Süleyman Soylu'nun salonu terk ettiği ve sunumun ardından yeniden girdiği belirtiliyor. Ayrıca Soylu'nun, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Yassıada'da düzenlenen programa davet edilmemesine içerlediği ifade ediliyor. Soylu'nun, eski bir İçişleri Bakanı ve Demokrat Parti'nin eski genel başkanı olarak davet edilmemesini eleştirdiği ve bu programın Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından düzenlendiğini belirttiği aktarılıyor.

"SÜLEYMAN SOYLU'NUN TAVRINI ALİ YERLİKAYA'YA KONUŞURKEN GÖSTERDİ"

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yaptığı görüşme sonrasında yaşananlar, AKP içinde dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlanıyor. Süleyman Soylu'nun, yaşananlara karşı tavrını, İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın konuşması sırasında dışarı çıkarak gösterdiği belirtiliyor.

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