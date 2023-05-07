Saray’ın müteahhidi 3 milyarlık deprem konutu ihalesi aldı

Saray’ın müteahhiti Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat şirketi deprem bölgesindeki ihalelerin de gözdesi. Şirket, Hatay Defne’de yapılacak yeni konutların ihalesini 3 milyar 89 liraya aldı. Sözleşme 3 Mayıs’ta imzalandı.

Halk TV’de yer alan habere göre, deprem bölgesinde konutların yeniden inşası için ihaleler sürüyor. Bu ihaleler 21/B pazarlık usulüyle, ihaleye çağrılan iktidara yakın şirketlere gidiyor. Bunun en son örneği Hatay Defne ilçesinde yapılacak 1523 konut için düzenlenen ihalede ortaya çıktı. 12 Nisan’da düzenlenen ihaleye iki şirket teklif verdi.

İHALE BEDELİ 3 MİLYAR 89 MİLYON

İhaleyi 3 milyar 89 milyon lirayla Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat şirketi kazandı. 3 Mayıs’ta sözleşme imzalandı. Konutların Nisan 2024’e kadar tamamlanması bekleniyor.

Saray’ın müteahhiti Rönesans Holding’in dün de İstanbul Sancaktepe’de yapılacak olan şehir hastanesinin ihalesini 16 milyara aldığı ortaya çıkmıştı.

KAMUDAN ŞİRKETİN KASASINA 200 MİLYAR LİRA

Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayı da inşa eden Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat firması, geçtiğimiz ay da Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin İzmir Konak'ta bulunan arsasını aldı.

Yakın zamanda İstanbul Atatürk Havalimanı pistleri üzerine inşa edilen hastaneyle gündeme gelen Rönesans Holding, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan binalarının yenileme ihalesini de almıştı.

Şirketin kamudan aldığı ihalelerin toplamı 200 milyar liraya ulaştı.