Saray’ın personeli Sezer ve Gül dönemini katladı!

Sözcü’nün özel haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte Cumhurbaşkanlığı personel sayısı katlandığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı’nın giderleri, Saray’daki çalışan personele ayrılan maaş tutarı ve personel sayısı gibi maddi tutarların her yıl arttığı kaydedildi.

GÜL VE SEZER DÖNEMİNİ AŞTI

Eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül dönemlerinde sırasıyla 1216 ve 1316 personel Saray’da görev yapmıştı. Ancak 2024’te bu sayı 2’ye katlayarak 2 bin 538’e ulaştı.

2 MİLYAR TL ÜZERİNDE MAAŞ ÖDEMESİ İÇİN AYRILDI

Saray’ın bu yılki bütçesi 16 milyar 928 milyon 146 bin TL olarak belirlenmişti. Bu bütçeden 2024 yılı için 2 milyar 784 milyon lirası maaş ödemelerine ayrıldı. Saray’da çalışan personel sayısına ilişkin resmi bir rakam henüz verilmezken, iddiaya göre Saray’da 2024’te 2 bin 538 personel görev yaptığı belirtildi.