Saray’ın sesi Abdülkadir Selvi Merkez Bankası’nın faiz kararını açıkladı

Hürriyet Gazetesi’nin iktidara yakın yazarı Abdulkadir Selvi Merkez Bankası’nın Perşembe günü vereceği faiz kararını duyurdu.

Saray’ın sesi Abdülkadir Selvi Merkez Bankası’nın faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 8.5’ten 15’e çıkarmıştı. Böylece 27 ay sonra ilk kez faiz artırılmıştı. Kararın açıklanmasına kadarki sürede 23,43 - 23,58 aralığında seyreden dolar kuru bir anda fırlamıştı. Şu anda ise 1 ADB Doları 26 Türk Lirası’nı geçti.

Bu ay Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 20 Temmuz’da (Perşembe) yapılacak.

Hürriyet Gazetesi'nin iktidara yakın yazarı Abdulkadir Selvi Merkez Bankası’nın vereceği faiz kararıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

SELVİ'DEN FAİZ TAHMİNİ

Abdulkadir Selvi, “Bu hafta ekonomi çevrelerinde yaptığım görüşmelerden böyle bir çıkarımım oluştu. Çok büyük bir sürpriz olmazsa faizin yüzde 16.50-17.00 civarında olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Saray’ın sesi Selvi, “Piyasalarda genel beklenti faizlerin 500 baz puan daha artırılması yönünde. Benim beklentim ve gördüğüm politika faizinin 20’ye ulaşmayacağı yönünde. Bu hafta ekonomi çevrelerinde yaptığım görüşmelerden böyle bir çıkarımım oluştu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gazete Pencere’den Nuray Babacan da Para Politikası Kurulu toplantısında yeniden faiz artırımı yapılacağını söylemişti.

Babacan, “Bu ay yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında yeniden faiz artırımı olacak ama kimse 20 puanı geçmesini beklemiyor. ”demişti.

Ayrıca Merkez Bankası'nın Temmuz ayı piyasa anketinde dolar, enflasyon ve faiz beklentisi yükseldi.

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