Saray’ın sesi Abdulkadir Selvi'den Can Atalay’lı AB yorumu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesi ile AB ile ilişkilerin yeniden canlandırılması girişimlerini değerlendirdi.

Selvi, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin yeşil ışık yakmasını değerlendirirken, İsveç'in de Türkiye'ye Avrupa Birliği ilişkileri konusunda destek çıkacağı taahhüdü hakkında "İsveç’in NATO üyeliği karşısında Türkiye’nin AB’ye tam üye yapılacağını düşünmüyorum. İlişkiler canlanacak. Ama daha da önemlisi... Türkiye, yönünü Avrupa Birliği’ne çevirdiği zaman, bu özgürlükler açısından Türkiye’yi başka bir iklime taşıyor. Özlediğimiz bir iklime" yorumunu yaptı.

TÜRKİYE AB’DEN UZAKLAŞMAMALI

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin AB değerlerinden uzaklaşmaması gerektiğini savundu.

"AB’ye tam üyelik hedefine yürüdüğümüz süreçte Türkiye, Akdeniz havzasında en çok doğrudan yabancı sermaye yatırımını çeken ülke olmuştu" diyen Selvi, yazısında seçilmesine rağmen hâlâ hapiste tutulan Gezi tutuklusu, TİP milletvekili Avukat Can Atalay'a da değindi ve şunları kaydetti:

“CAN ATALAY’IN HAPİSTE TUTULMAYA DEVAM EDİLDİĞİ BİR TÜRKİYE OLMAKTAN ÇIKARIZ”

"Türkiye’nin yeniden AB perspektifine kavuşması evin içinde de birtakım düzenlemeler yapmamızı gerektirecek. En azından festivallerde sanatçıların konserlerinin iptal edildiği, seçilmiş milletvekili Can Atalay’ın hapiste tutulmaya devam edildiği bir Türkiye olmaktan çıkarız."