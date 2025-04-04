Saray’ın torpilli danışmanına Cemal Enginyurt’tan sert ayar!

CHP’li seçmene hakaret eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’a en sert yanıt CHP’li Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi. Enginyurt, “Çevrene ve aynaya bakarak konuşmasan iyiydi. Gerçek ve kir akan yüzünü, yılan dilini bir kere daha göstermişsin. Boş işlerin adamısın” ifadeleri ile tepki gösterdi.

SARAY'IN DANIŞMANI CHP’Lİ SEÇMENE HAKARET ETMİŞTİ

"Ben hak ederek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olmadım. Allah’ın lütfu, Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle geldim" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından yaptığı skandal ifadeler dikkat çekmişti. CHP seçmenine ve Mine Kırıkkanat’a hakarette bulunan Saral, “CHP’li belediyelere oy veren seçmene kültürsüz ve cahil tanımlaması yapılır. Bunu o kırık kafana iyi sok meymenetsiz kadın!” dedi.

ENGİNYURT: YILAN DİLİNİ BİR KERE DAHA GÖSTERMİŞSİN, BOŞ İŞLERİN ADAMISIN

Cemal Enginyurt ise CHP seçmenine hakarette bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanına ağır sözlerle topa tuttu. Enginyurt, “Oktay! Çevrene ve aynaya bakarak konuşmasan iyiydi. Gerçek ve kir akan yüzünü,yılan dilini bir kere daha göstermişsin. Boş işlerin adamısın” ifadelerini kullandı.