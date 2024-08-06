Sarez Gölü'nden içme suyu çıkartılacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sarez Gölü'nden içme suyu çıkartılacak

Tacikistan ile Özbekistan arasında Orta Asya'daki sınıraşan nehirlerin su kaynaklarının entegre kullanımına ilişkin çalışma grubunun toplantısı Tacikistan'da gerçekleştirildi.

Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı'nın basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre toplantının ana konusu Sarez Gölü'nden gelen suyun bölgeye temiz içme suyu sağlamak için kullanılması olasılığı oldu.

Toplantı, Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Daler Juma ve Özbekistan Su Kaynakları Bakanı Shavkat Khamraev'in öncülüğünde gerçekleştirildi. Toplantıya su kaynakları alanında işbirliğinin geliştirilmesinden sorumlu diğer yetkililer de katıldı.

Sarez Gölü suyunun içme suyu kaynağı olarak kullanılması fikri, 2018 yılında Tacikistan ve Özbekistan cumhurbaşkanları İmamali Rahman ve Şevket Mirziyoyev arasındaki müzakereler sırasında ortaya çıktı.

Daha sonra iki ülkenin liderleri hükümetlerarası ticaret ve ekonomik işbirliği komisyonuna bu kaynağı kullanma olasılığını analiz etme talimatı verdi.

Sarez Gölü, Tacikistan'ın Gorno-Badakhshan Özerk Bölgesi'nde deniz seviyesinden yaklaşık 3,5 bin metre yükseklikte yer alıyor. Göl, Şubat 1911'deki güçlü depremden sonrası düşen kayalar ve kayan toprak Bartang Nehri yatağını kapatmasından sonra kurumaya yüz tutmuştu.

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