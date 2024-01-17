Sarhoş adam kabin görevlisini ısırdı. Uçak geri döndü

Japonya’nın resmi haber ajansı Kyodo’ya göre, Japonya’nın All Nippon Airways (ANA) firmasına ait Tokyo-Seattle seferini yapan uçuşta 55 yaşındaki bir yolcu, uçakta bir kabin görevlisinin kolunu ısırdı.

Olaydan sonra mürettebat yolcuya müdahale ederken uçağın kalkış yaptığı Tokyo’daki Haneda Havalimanı’na geri dönmesiyle burada gözaltına alındı.

Kabin görevlisinin kolunu ısıran yolcunun “kabin görevlisine zarar verme” suçuyla suçlanacağı bildirildi.

ABD vatandaşı olduğu belirtilen şahsın, polis sorgusunda, uçuşta uyku hapı kullandığı ve yaşanan olayı hatırlamadığını iddia ettiği aktarıldı.

Ancak havayolu şirketinin bir yetkilisi ise verdiği demeçte şahsın çok sarhoş olduğunu ve bundan dolayı kabin görevlisinin kolunu ısırdığını söyledi.