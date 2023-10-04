Sarhoş yolcu uçağa rota değiştirtti

Sarhoş yolcu uçakta kriz çıkartınca, kokpit ekibi rotayı değiştirdi, mecburi iniş gerçekleştirdi. Ryanair'in Liverpool'dan İbiza'ya giden yolcu uçağı sarhoş bir yolcu nedeniyle Fransa'daki Merignac Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.



AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Uçağa sarhoş binen ve uçakta da alkol almaya devam eden bir yolcu Ryanair uçağında sorun çıkarmaya başladı. Kabin ekibi ve yolcuların uyarılarına rağmen sorun çıkarmaya devam eden yolcunun uçaktan indirilmesi için kokpit ekibi Fransa'ya zorunlu iniş yaptı.



Uçağın inmesiyle yolcu gözaltına alındı. Yolcunun polis tarafından uçaktan indirildiği anlarda diğer yolcuların 'oley' çektiği görüldü.