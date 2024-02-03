Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı

JetBlue havayolundan yapılan açıklamaya göre, Londra'dan New York'a yapılan 1926 sefer sayılı uçuşta yaşanan olay mürettebata zor anlar yaşattı. Sarhoş bir yolcu seyahat arkadaşına ve mürettebata saldırgan tavırlarda bulununca olay çıktı. Saldırgan adam diğer yolcular tarafından kontrol altına alındı.

JetBlue'un açıklamasına göre, uçuş ekibi, müşterinin uçağa getirdiği açılmış içki şişesi ve sarhoşluk belirtilerini fark etti. Sarhoş sahış, diğer yolcuların yardımıyla etkisiz hale getirildi. Olaya ait görünteler ise internette yayınlandı..

Uçak, New York'un John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Yolcu polise teslim edildi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), bu tür olayların ardından konuyu araştıracağını açıkladı. FAA, geçen yıl artan kural dışı yolcu davranışlarına karşı sert cezalar uygulamış, alkol içeren olaylar nedeniyle sekiz yolcuya toplamda 162.000 dolar ceza kesmişti.