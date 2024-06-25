Sarı altın hasadı başladı. 107 bin ton rekolte bekleniyor

Sarı altın hasadı başladı

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı kentte, 2024 yılı için tahmin edilen kuru kayısı rekoltesinin 107 bin tonun üzerinde olması bekleniyor. Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesine sahip Malatya kayısısının hasadı, bazı bölgelerde yeni dönemde başlamış durumda.

Battalgazi ilçesi Çolakoğlu Mahallesi'nde hasada başlayan çiftçiler, yeni dönemin bereketli geçmesini umuyor. 2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesi ise 107 bin 517 ton olarak açıklanmış durumda.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN HER DAİM YANINDA OLDUK"



Hasat yapan çiftçileri ziyaret ederek çalışmalarında başarılar dileyen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, AK Parti hükümetleri her zaman çiftçilerin yanında olmuştur. 6 Şubat depremleri sonrası sulama altyapısında yaşanan sorunlar kısa sürede giderilerek üreticilerimizin mağdur olmaması için büyük çaba sarf edildi. Ziyaret ettiğimiz çiftçilerimizin bazı talepleri oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kayısı alımı yapması taleplerini sonuna kadar takip edeceğiz. Hem iç pazarda hem de dış pazarda yaş ve kuru kayısının uygun fiyatlarla arz edilmesi ve bu durumun sürdürülebilir olması için tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

"KAYISI ON BİNLERCE AİLENİN GEÇİM KAYNAĞIDIR"



2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesinin 107 bin 517 ton olarak açıklandığını hatırlatan Kara Ölmeztoprak, "On binlerce aile geçimini kayısıdan sağlamaktadır. Bu değerli ürün, yıllık olarak Malatya'ya 450 ila 500 milyon dolar katma değer sağlıyor. İlgili kurumlarımızın saha çalışmaları sonucunda, 2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesi 107 bin 517 ton olarak belirlendi. Hasat sonunda, 100 bin ton ihracatla 750 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz ve bu hedefi daha da yukarı taşımak için çalışacağız" diye konuştu.