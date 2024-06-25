Sarı altın hasadı başladı

Malatya'da kayısı hasadı bazı bölgelerde başladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği coğrafi işaret belgeli Malatya kayısısının hasadı, özellikle Battalgazi ilçesi Çolakoğlu Mahallesi mevkiinde başladı. Çiftçiler, yeni dönemin bereketli olmasını umuyor.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, hasat yapan çiftçileri ziyaret ederek kolaylıklar diledi ve hasadın bereketli olmasını temenni etti. Ölmeztoprak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde AK Parti hükümetleri her daim çiftçinin yanında olmuştur. 6 Şubat depremleri sonrası sulama altyapılarında yaşanan tüm olumsuzluklar kısa sürede giderilerek üreticilerimizin mağdur edilmemesi için tüm gayret gösterildi. Ziyaret ettiğimiz çiftçilerimizin bir takım talepleri oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kayısı alımı yapması bağlamında taleplerin sonuna kadar takipçisi olacağız. Hem iç pazar hem de dış pazarda yaş ve kuru kayısının piyasaya arzında memnun edici bir fiyat düzeyinin yakalanması ve bu durumun istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi için tüm gayreti göstereceğiz“ dedi.

Ölmeztoprak, 2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesinin 107 bin 517 ton olarak açıklandığını belirterek, “On binlerce ailemiz ekmeğini kayısıdan elde ediyor. Bu kıymetli ürün yıllık olarak Malatya’mıza 450 ila 500 milyon dolar katma değer sağlıyor. İlgili kurumlarımızın saha çalışmaları sonrasında 2024 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesi 107 bin 517 ton olarak açıklandı. Hasat sonunda 100 bin ton ihracatla 750 milyon dolar gelir elde etme hedefimiz var. İnşallah bu hedefi daha üst çıtalara taşımaya gayret göstereceğiz” diye konuştu.