Sarı Fırtına'dan oğluna övgü yağdı. ''Sadakatsiz Selçuk'un babası olduk''

Beşiktaş forması altında 15 yıl top koşturan 'sarı fırtına' lakaplı eski milli futbolcu Metin Tekin, Şevval Şam ile evliliğinden olan oğlu Tarık Emir Tekin için '' Sadakatsiz Selçuk’un babası olduk ama büyük bir keyif" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sarı Fırtına'dan oğluna övgü yağdı. ''Sadakatsiz Selçuk'un babası olduk''

Beşiktaş forması altında 15 yıl top koşturan eski milli futbolcu Metin Tekin, eski eşi Şevval Sam ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Tarık (Taro) Emir Tekin'in kendi şöhretini geçtiğini söyledi.

ekran-goruntusu-2023-11-29-192043.png

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile 1993-1999 yılları arasındaki evliliğinden Tarık Emir adında bir oğlu olan Metin Tekin, YouTube kanalında Onur Tuğrul’un sorularını yanıtladı.

screenshot-4-yv9d.webp

"TARO HANIMEFENDİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ, BEN LOBİDE BEKLEDİM"

59 yaşındaki eski futbolcu, "Sadakatsiz dizisinde oynadığı dönem Bodrum’a gittik. Altı hanımefendi Taro ile fotoğraf çekildi, ben lobide köşede oturdum. Fenerbahçe’de yürüyordum, trafik sıkışıktı. Biri arabanın içinden ‘Beşiktaşlı kaptan merhaba’ diye bağırdı. Arka koltukta oturan çocuğu, ‘Baba bu kim?’ dedi. Babası 'Sadakatsiz Selçuk’un babası' cevabını verdi. Bizim Beşiktaş, spor yorumculuğu, Milli Takım hepsi gitti. Sadakatsiz Selçuk’un babası olduk ama büyük bir keyif" ifadelerini kullandı

screenshot-2-i2pw.webp

"ONA SEVGİYLE BAKIYORUM"

Oğluyla gurur duyduğunu vurgulayan Metin Tekin, "Bana göre dünyanın en yakışıklı, en iyi oyuncusu şeklinde bakmıyorum. Sadece ona sevgiyle bakabiliyorum" şeklinde konuştu.

Öne Çıkanlar
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
Bu karikatüre bir bakan bir daha bakıyor. Emre Ulaş çizdi
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Son Haberler
Jandarma durdurdu. 1 kilo 152 gram kaçak altın yakalandı Yaşam
Jandarma durdurdu. 1 kilo 152 gram kaçak altın yakalandı
Son Dakika... MGK toplantısı sona erdi Gündem
Son Dakika... MGK toplantısı sona erdi
Elini kaybetti ama umudunu kaybetmedi Gündem
Elini kaybetti ama umudunu kaybetmedi
Cenk Tosun itiraf etti Spor
Cenk Tosun itiraf etti
Ayaş domatesine AB tescili Ekonomi
Ayaş domatesine AB tescili
Ağrı’da 10 kilo 232 gram uyuşturucu ele geçirildi Gündem
Ağrı’da 10 kilo 232 gram uyuşturucu ele geçirildi