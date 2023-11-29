Sarı Fırtına'dan oğluna övgü yağdı. ''Sadakatsiz Selçuk'un babası olduk''

Beşiktaş forması altında 15 yıl top koşturan eski milli futbolcu Metin Tekin, eski eşi Şevval Sam ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Tarık (Taro) Emir Tekin'in kendi şöhretini geçtiğini söyledi.

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile 1993-1999 yılları arasındaki evliliğinden Tarık Emir adında bir oğlu olan Metin Tekin, YouTube kanalında Onur Tuğrul’un sorularını yanıtladı.

"TARO HANIMEFENDİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ, BEN LOBİDE BEKLEDİM"

59 yaşındaki eski futbolcu, "Sadakatsiz dizisinde oynadığı dönem Bodrum’a gittik. Altı hanımefendi Taro ile fotoğraf çekildi, ben lobide köşede oturdum. Fenerbahçe’de yürüyordum, trafik sıkışıktı. Biri arabanın içinden ‘Beşiktaşlı kaptan merhaba’ diye bağırdı. Arka koltukta oturan çocuğu, ‘Baba bu kim?’ dedi. Babası 'Sadakatsiz Selçuk’un babası' cevabını verdi. Bizim Beşiktaş, spor yorumculuğu, Milli Takım hepsi gitti. Sadakatsiz Selçuk’un babası olduk ama büyük bir keyif" ifadelerini kullandı

"ONA SEVGİYLE BAKIYORUM"

Oğluyla gurur duyduğunu vurgulayan Metin Tekin, "Bana göre dünyanın en yakışıklı, en iyi oyuncusu şeklinde bakmıyorum. Sadece ona sevgiyle bakabiliyorum" şeklinde konuştu.