Fenerbahçe Kulübü ile 1907 Fenerbahçe Derneği arasında Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı forma önü sponsorluğu anlaşması gerçekleştirildi. Chobani Stadı'nda yapılan törene, genel sekreter Orhan Demirel, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya, sarı-lacivertlilerin voleybol şube direktörü Soner Erdoğmuş ve kadın voleybol takım kaptanı Eda Erdem katıldı.

Demirel, törende yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe Medicana, Galatasaray derbisini kazanarak camiamızı çok mutlu etti. Camia adına son derece kıymetli bir işbirliği yapıyoruz. Bugün attığımız imzanın, takımımızın gününe güç katacağını düşünüyoruz. 1907 Fenerbahçe Derneğine, camia adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu katkı hedeflere ulaşmada itici güç olacak" diye konuştu.

Rıfat Perahya ise "Kadın voleybolumuza verdiğimiz desteği ve camia birliğini paylaşmak üzere bir araya geldik. Derneğimiz, kulübümüze kayıtsız şartsız destek için vardır. Birçok alanda kulübümüze hizmet ettik. Türkiye kadın voleybolunda dünyanın en başarılı ülkelerinden. İtalya maçında sahada yanı anda 5 Fenerbahçe oyuncusu bulunması dünya voleybolundaki önemimizi bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Eda Erdem de şunları söyledi: "1907 Fenerbahçe Derneğine desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Fenerbahçe kültürünü böyle derinden sahiplenen bir toplulukla beraber olmak sorumluluğumuzu ve motivasyonumuzu artıyor. Bizler bu arma için mücadele ediyoruz. Sizlerin enerjisi, desteği tekrardan güzel başarılara imza atmamızı sağlayacak."

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.