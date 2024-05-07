Sarı nokta hastalığına uzmanlardan şifa saçan öneriler

İnsanlık, hastalıkların üstesinden gelme arayışını sürdürüyor. Bu çabalar arasında, pek çok kişinin endişe duyduğu sarı nokta hastalığına dair uzmanlardan umut verici öneriler gelmekte.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fevzi Akkan, halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen ve kuru ile yaş olmak üzere iki türü bulunan göz hastalığı hakkında az bilinen ayrıntıları paylaştı.

Dr. Akkan, "Sarı nokta hastalığında kullanılan yeni bir cihaz sayesinde görme seviyesinde iyileşmeler elde edilebiliyor" ifadesini kullandı.

Retinanın merkezinde yer alan ve görme işlevinin yüzde 95'ini üstlenen sarı noktada meydana gelebilecek herhangi bir rahatsızlığın görme yetisini etkileyebileceğini belirten Op. Dr. Fevzi Akkan, hastalığın dikkatli bir şekilde izlenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dr. Akkan, hastalığın tedavisinde kullanılan yeni bir ışık cihazı ile hem hastalığın ilerlemesinin durdurulabildiğini hem de hastaların görme düzeylerinde iyileşme sağlanabildiğini belirtti. Yeni tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Dr. Akkan, tedavi sonrasında hastaların yüzde 80'inde görme seviyesinde iyileşme gözlemlendiğini aktardı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Totan ise sarı nokta hastalığının tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:

"Günümüzde, belirti veya görme kaybı göstermeyen erken evre sarı nokta hastalığında, hastalığın ilerlemesini önlemek amacıyla özel vitamin preparatlarının kullanımı yararlı olabilmektedir. Bu preparatlar, hastalığın yaş tipine geçişini kısmen engelleyebilir. Ayrıca, retina hastalıklarında deneyimli bir göz doktorunun düzenli retina tomografisi (OCT) takibi gerekmektedir. Sarı nokta tedavisi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı amaçlayan yöntemlerle gerçekleştirilir. Antioksidan zengini beslenme ve sigara bırakma gibi yaşam tarzı değişiklikleri, görme yetisinin korunmasına katkıda bulunabilir. Bilimsel çalışmalar, antioksidanlarla zenginleştirilmiş dengeli bir diyetin ve yüksek doz vitamin ve mineral takviyelerinin, orta derecede sarı nokta hastalığı olan bireylerde hastalığın ilerlemesini yavaşlatabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, ileri evre hastalığın önlenmesi için, uygun hastalarda göz doktorunun önerisiyle özel vitamin kombinasyonu (AREDS 2 formülasyonu) tabletlerinin kullanılması önerilmektedir. Bu vitamin tabletleri, ileri evre sarı nokta hastalığı olan kişilerde görme kaybının yavaşlamasına yardımcı olabilir."

Sarı Nokta Hastalığı Nedir?

Sarı nokta hastalığı ya da yaşa bağlı makula dejenerasyonu, gözün retina tabakasındaki, en net görme yetisinden sorumlu makula bölgesinde (sarı nokta) bulunan reseptör hücrelerin ilerleyici kaybı sonucu merkezi görmenin kaybedilmesi durumudur. Sarı nokta hastalığına yakalanan kişilerde, görme alanının merkezinde bir kayıp başlar ve hücrelerin zamanla yok olmasıyla bu kayıp kenarlara doğru genişler. Hastalar, merkezde bir karanlık nokta görürken, çevresinde halka şeklinde bir görüş alanına sahip olabilirler. Tam bir görme kaybı yaşanmasa da, bu durum yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyebilir.

Sarı Nokta Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Makula dejenerasyonu olan bir hastada aşağıdaki belirtiler görülebilir:

• Görme alanındaki düz çizgilerde bozulma

• Merkezi görme alanında kayıp

• Az ışıkta görme zorluğu, artan aydınlatma ihtiyacı

• Bulanık görme

• Yüzleri tanımada zorlanma

• Renkleri ayırt etmede güçlük