"Sarı serum" yalnızca doktor kontrolünde kullanılmalı!

Soğuk havaların etkisiyle bağışıklık sisteminde düşüş yaşayan insanların tercih ettiği yöntemlerden biri olan "Sarı serum", yanlış veya gereksiz kullanıldığında istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Duman, sarı serumun sağlık kuruluşlarında doktor değerlendirmesi sonucunda takılması gerektiğine dikkat çekerek devamlı verilmesinin önerilmediğini söyledi.

Prof. Dr. Duman, bağışıklık sisteminin düştüğü durumlarda vücudun direncini artırmak için genellikle B ve C kompleksli vitaminlerin alınmasının destek sağladığını belirterek, "Hastalık tablosu hafif seyrediyorsa tablet şeklinde hapları reçeteye yazıyoruz ve hastalarımız bunu kullanıyor. Ama kendisini daha iyi hissetmek isteyen hatta ateşi olup hastalığı biraz ağır geçiren kişilerde hem vücuttaki sıvı eksikliğini yerine koymak hem de takviye etmek için vitamin preparatlarını damardan da vermeyi tercih ediyoruz. Ama sıklıkla tercih ettiğimiz yol bu değil. Birinci tercihimiz ve uygun olan ağızdan besinlerle vitamin almaktır" dedi.

"SARI SERUMUN DEVAMLI VERİLMESİNİ ÖNERMİYORUZ"

Sarı serumla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Duman, "İçerisine koyduğumuz B ve C kompleksli vitaminlerin preparatları, serumu sarı renge boyadığı için vitamin içerikli serum, halk arasında "sarı serum" olarak biliniyor. Aslında sarı serum deyince serumun içerisine koyulmuş vitamin ampullerinden bahsediyoruz. Serum yoluyla yoğun yüksek dozda sıvıyla birlikte verdiğimiz vitaminler, kişilerin daha iyi hissetmesini sağlıyor. Eksik olan sıvıyı yerine koyunca tansiyon ve gribal enfeksiyonla ilgili semptomlar azalıyor. Hastalar kendilerini daha iyi hissediyor. Ancak sarı serumun devamlı verilmesi önerdiğimiz bir şey değil" diye konuştu.

Hastanın ilk önce doktor tarafından değerlendirilmesi gerektiğine değinen Prof. Dr. Duman, "Değerlendirme sonucunda destek tedaviye ihtiyaç duyulduğuna karar verilirse sarı serum gibi destek tedaviler yapılabilir. Günümüzde sağlık sistemindeki aksaklıktan dolayı merdiven altı işler denilen yöntemlerle bireyler, sağlık görevlisini arayıp eve çağırıyorlar. Kendilerine bu şekilde sarı serum taktırma yolunu seçiyorlar. Ancak bu yaklaşım doğru değil. Sonuçta damardan bir işlem yapılıyor ve damardan verilen her türlü ilacın etkisinin ne olacağını bilemiyoruz. Hastada alerjik reaksiyonlar ve problemler gözlemlenebilir. Bu ihtimaller düşük olasılıkla olsa da bireyin hayatına mal olacağı için sağlık kuruluşlarında yapılması gerekiyor" dedi.

"ÖNERİMİZ; İYİ BESLENMEK VE KENDİNE İYİ BAKMAK"

İnsanların doktorlara güvenmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Duman, "İnsanlar, televizyonda herhangi bir programda gördüğü bir kişinin söylediği şeyleri kullanmak istiyorlar. Biz hastaya sorununu söyleyip reçete yazıyoruz. Ancak komşu teyzenin söylediği ilaç daha kıymetli oluyor. Bu da toplumun eğitim durumu ve bakış açısıyla ilgilidir. Bunu da değiştirmek zordur. Ama yine de önerimiz; iyi beslenmek ve kendine iyi bakmaktır" diyerek konuşmasını tamamladı.