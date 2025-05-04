‘Sarı torba’ paylaşımı tepki çekmişti! Zafer Partisi’nden konuyla ilgili açıklama geldi

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından Sırrı Süreyya Önder'in ölümü üzerine yaptığı 'sarı torba' paylaşımları ile ilgili resen soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."

ZAFER PARTİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Zafer Partisi resmi hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada paylaşımlarla ilgili parti içi denetim sürecinin başlatıldığı duyuruldu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırının da kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zafer Partisi, kurumsal disiplini, siyasi öngörüyü ve sorumlu iletişimi temel ilke olarak benimsemiş bir siyasal harekettir. Her bir üyesi bu sorumluluk bilinciyle hareket etmekle yükümlüdür. İstanbul Gençlik Kolları tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarının içeriği, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’nın ardından hayatını kaybeden Anzak askerlerinin analarına ithafen “Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, Göz yaşlarınızı dindiriniz! Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” hitabındaki duyarlılık ve Türk töresine aykırıdır. Zafer Partisi, ciddiyetle yürütülen bir siyasal mücadeleyi, hiçbir kişinin bireysel tutumu ya da ölçüsüz diliyle gölgeletmeyecektir. Siyasette sorumluluk taşımak, sözün de, susmanın da, zamanlamanın da hesabını verebilmek demektir. Bu sorumsuz davranış hakkında iç denetim süreci derhal başlatılmıştır. Partimizin duruşu açıktır: Türkiye’ye sokak diliyle, tahriklerle, kaosla yön vermeye çalışan her girişimin karşısındayız. Bu bağlamda, Sayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı da açık bir provokasyon olarak değerlendiriyor ve en sert şekilde kınıyoruz. Zafer Partisi, lideri nerede olursa olsun, çizgisinden sapmadan, kararlılıkla yürümeye devam edecektir. İletişimde de, eylemde de disiplinden ve siyasi ciddiyetten taviz yoktur.”

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 62 yaşında tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetmişti.

Önder'in hayatını kaybetmesi üzerine Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.