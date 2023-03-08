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Canlı hayvan pazarı ikinci emre kadar kapatıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki canlı hayvan pazarının, ülke genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatıldığı açıklandı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 23:46
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Sarıgöl Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle ikinci emre kadar kapatıldı

Canlı hayvan pazarı ikinci emre kadar kapatıldı
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(İHA)- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gönderilen bir yazı ile, il ve ilçe canlı hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar yasaklandığını duyurdu. 

Sarıgöl Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, bakanlıktan gelen yazı üzerine harekete geçerek, ilçedeki canlı hayvan pazarının 10 Mart tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar şap hastalığı nedeniyle kapatıldığını mahalle muhtarlarına ve belediyeye bildirdi.

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