Sarıgöl ilçesinde trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sarıgöl ilçesinde trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıgöl-Denizli Buldan karayolu Dadağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. (33) idaresindeki otomobil, kavşağa aniden çıkan M.B. (76) yönetimindeki plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler H.B. ve M.B. ile 45 AOV 305 plakalı araçta bulunan S.B. (29), E.B. (7), A.B. (3) ve 45 AGJ 037 plakalı araçtaki F.B. (76) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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