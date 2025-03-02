Sarıgöl ilçesinde trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Kaza, Sarıgöl-Denizli Buldan karayolu Dadağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. (33) idaresindeki otomobil, kavşağa aniden çıkan M.B. (76) yönetimindeki plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler H.B. ve M.B. ile 45 AOV 305 plakalı araçta bulunan S.B. (29), E.B. (7), A.B. (3) ve 45 AGJ 037 plakalı araçtaki F.B. (76) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.